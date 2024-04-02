Росгвардия нашла схрон с боеприпасами у гаражей сельхозтехники в ДНР

Саперы Росгвардии обнаружили схрон с боеприпасами у гаражей сельхозтехники в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

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По его данным, росгвардейцы во время инженерно-разведывательного мероприятия нашли тайник в гаражах хранения сельскохозяйственной техники и в лесу. В тайнике лежали ящик патронов к огнестрельному оружию, противотанковая мина со взрывателем, 82-милимметровая минометная мина, выстрелы для подствольного гранатомета и боеприпасы различного калибра.

Отмечается, что изъятое уничтожили с соблюдением мер безопасности.

Ранее в ДНР росгвардейцы обнаружили схрон со взрывчаткой и оружием, предназначавшимися для диверсионной группы.