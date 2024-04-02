ФСБ получила от США «слишком общие» данные о теракте в «Крокусе»

Российские спецслужбы получили определенные данные от Вашингтона о возможном террористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин после заседания коллегий СВР и Комитета государственной безопасности Белоруссии.

«Федеральная служба безопасности получила определенную информацию со стороны спецслужб Соединенных Штатов Америки о том, что такое, к сожалению, возможно», - передает его слова ТАСС.

Глава СВР РФ отметил, что полученные сведения были «слишком общими» и не позволили выявить до конца участников кровавого теракта.

Сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии МВД, пообещал, что Россия доберется до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе». Поскольку мотивация преступников исключительно финансовая, то любая информация продается, поэтому Россия выявит заказчиков нападения, подчеркнул глава государства.

Напомним, нападение на посетителей концертного зала в Красногорске произошло вечером 22 марта. Жертвами теракта стали 144 человека, в том числе пять детей, при этом число пострадавших достигло 551. После преступления террористы пытались покинуть Россию через границу с Украиной, однако с разницей в несколько часов все они были задержаны в Брянской области. На время расследования и выяснения всех деталей произошедшего суд заключил их под стражу до 22 мая.