В МВД отметили снижение числа участников несанкционированных акций

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил на коллегии МВД, что в 2023 году в РФ снизилось количество людей, присутствовавших на несанкционированных акциях. Слова министра приводит РИА Новости. "Стоит отметить, что число участников несогласованных акций в прошлом году заметно снизилось", — сказал глава МВД. По словам Колокольцева, МВД проводит комплексную работу по предотвращению незаконных мероприятий: ведет наблюдение за подозрительными ресурсами и способствует их блокировке, проводит разъяснительную работу, а также привлекает к ответственности нарушителей.