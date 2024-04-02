Лифт с девушкой и собакой сорвался в многоэтажке в центре Москвы

В многоэтажке в центре Москвы сорвался лифт с 17-летней девушкой и ее собакой. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно Москва».

© Мослента

По данным канала, инцидент произошел в девятиэтажном доме, расположенном на Малой Калитниковской улице. Мать пострадавшей рассказала, что вечером ее дочь София вышла с собакой на прогулку и вызвала лифт на пятый этаж. Во время спуска вниз, в районе 4-го этажа, кабину начало сильно трясти и лифт сорвался на нулевой этаж. От травм москвичку спасла сработавшая специальная ловушка лифта.

«Она испугалась, поняла, что лифт оборвался, позвонила в диспетчерскую. Они вытаскивали ее с нулевого этажа, сам лифт не смогли поднять», — рассказала родительница потерпевшей.

Отмечается, что жители многоэтажки больше года жаловались на неисправность лифтов. В итоге, подъемники проверила специальная комиссия, но она проблем не выявила. Теперь жильцы отказываются пользоваться лифтами и боятся возникновения нового ЧП.

Ранее сообщалось, что в однокомнатной квартире в Москве взорвался стоящий на зарядке электросамокат. В результате инцидента помещение практически полностью выгорело, а дом заволокло дымом.