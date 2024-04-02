СК: нетрезвого монтера пути задержали после аварии под Ярославлем

По делу о гибели людей при столкновении автобуса и поезда в Ярославской области задержали монтера пути. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

Поезд и автобус столкнулись на железнодорожном переезде станции Берендеево Ярославской области 1 апреля. Жертвами аварии стали семеро человек - водитель и шесть пассажиров автобуса.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

В СК уточнили, что в момент аварии монтер пути исполнял обязанности дежурного по железнодорожному переезду.

По предварительным данным, шлагбаум сработал при приближении поезда, но монтер отключил устройство, освободив проезд автобусу. Медицинское освидетельствование задержанного подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.