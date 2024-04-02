В Красноярском крае самолет Ан-24 выкатился за пределы ВПП

Самолет Ан-24 авиакомпании "Красавиа" после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, сегодня около 15:00 (11:00 мск) в аэропорту Светлогорск в Туруханском районе Красноярского края после посадки воздушного судна Ан-24 авиакомпании "Красавиа", выполнявшего регулярный рейс из Красноярска, допущено выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

На борту самолета находились 15 пассажиров, из них двое несовершеннолетних.