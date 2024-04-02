Число пострадавших при атаке дрона в «Алабуге» в Татарстане выросло

Число пострадавших при атаке беспилотников в Елабужском районе Татарстана выросло до 12. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС), все они являются студентами «Алабуга политех».

Отмечается, что среди пострадавших — двое 17-летних подростков. Их состояние оценивается как легкой и средней тяжести. В ЕДДС ранее заявляли, что двоих человек госпитализировали. В пресс-службе главы Татарстана уточняли, что жизням получивших травмы ничего не угрожает.

Напомним, что дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске утром 2 апреля. На территории особой экономической зоны «Алабуга» в Елабужском районе два беспилотника попали в общежитие. В Нижнекамске серьезных разрушений нет.

Это первый случай атаки территории республики беспилотными летательными аппаратами. Следственный комитет расследует факт обстрела, устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.