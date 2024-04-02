В Абхазии упал вертолет Ми-24

Вертолет Ми-24, принадлежащий Минобороны Абхазии, потерпел крушение в Гулрыпшском районе республики. Об этом сообщило издание «Апсныпресс».

По словам командующего ВВС Адгура Гумбы, все трое находившихся на борту членов экипажа живы.

На месте происшествия работают экстренные службы, туда прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. Выясняются причины произошедшего.

На кадрах, которые публикует издание, видно белый дым, поднимающийся над холмами и кружащий над местом крушения вертолет.

Ранее на авиабазе «Фрунзе-1» в Киргизии упал военный вертолет Ми-8. В Минобороны страны заявили, что борт произвел «вынужденную жесткую посадку» во время учебно-тренировочного полета. В результате крушения один военнослужащий погиб, еще восемь получили травмы.