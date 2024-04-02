Годовалый ребенок обварился горячим чаем и попал в больницу

Из квартиры в Невском районе Петербурга с сильными ожогами госпитализировали годовалого мальчика, ребенок обварился кипятком. Об этом сообщает "78.ru".

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Инцидент произошел в многоэтажке по улице Русановская, годовалый мальчик находился в квартире на кухне и опрокинул на себя кружку с горячим чаем. Врачи диагностировали у ребенка ожоги груди, живота, спины и лица, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В середине марта в Волгоградской области двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами, обварившись кипятком, ребенок пострадал из-за лопнувшего электрического чайника с кипятком. Девочка длительное время находилась под наблюдением медиков в ожоговом центре Волгограда в состоянии средней степени тяжести.