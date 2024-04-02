Неизвестный закинул дымовую шашку в магазин в Петербурге

В Петербурге неизвестный метнул дымовую шашку в магазин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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По данным ведомства, инцидент произошел рано утром 2 апреля. В полицию обратился грузчик. Он рассказал, что кто-то закинул дымовую шашку в помещение магазина на улице Лени Голикова.

Правоохранители проводят проверку и ищут злоумышленника. Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге силовики эвакуировали две квартиры из-за угрозы взрыва гранаты. 29 августа житель первого этажа дома в Земском переулке обнаружил у себя на кухне противопехотную гранату, брошенную в окно неизвестным злоумышленником. К гранате прилагалась записка с угрозами устроить настоящий взрыв. Прибывшие полицейские вывели жильцов ближайших квартир на улицу, проверка показала, что граната является муляжом.