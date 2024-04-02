Родившую в СИЗО блогершу Битмаму оставили под стражей

Московский городской суд оставил без удовлетворения жалобу адвокатов 28-летней Валерии Федякиной, более известной как Битмама. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

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Апелляция была подана на постановление о продлении срока содержания под стражей. 12 марта Замоскворецкий районный суд Москвы продлил блогерше арест до 15 июня.

Битмаму подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, женщина выводила за рубеж наличные, обменивая их на криптовалюту. Известно, что по одному эпизоду ущерб составляет около семи миллиардов рублей. 27 декабря 2023 года фигурантка родила в спецроддоме, однако через три дня ее увезли обратно в СИЗО. Ребенок был оставлен врачам. 11 января его вернули матери и предоставили им отдельную камеру, оборудованную для безопасной жизни новорожденного.