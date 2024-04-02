Три человека пострадали при стрельбе в школе в Финляндии

В городе Вантаа в Финляндии произошла стрельба в школе. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщили в местной полиции.

— Все участники инцидента со стрельбой — несовершеннолетние. По последним данным полиции, есть трое раненых, — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, им оказался несовершеннолетний подросток. Уточняется, что всем участникам инцидента по 12 лет.

Полицию вызвали в школу в 9:08 по местному времени. О задержании подозреваемого сообщили в 10:08, следует из заявления правоохранительных органов.

17 ноября полицейские задержали восьмиклассницу, готовившую нападение на школу в подмосковной Балашихе. Внимание правоохранительных органов привлекли посты ученицы в социальных сетях, в которых она поддерживала движение «Колумбайн»*. В отношении 14-летнего подростка возбудили уголовное дело по двум статьям. О том, что побудило школьницу пойти на этот шаг, а также что ей грозит — в материале «Вечерней Москвы».

Кроме того, в конце января произошла стрельба в школе американского штата Айова.

*Движение признано в России террористическим и запрещено.