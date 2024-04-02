Три человека пострадали при стрельбе в школе в Финляндии
В городе Вантаа в Финляндии произошла стрельба в школе. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщили в местной полиции.
— Все участники инцидента со стрельбой — несовершеннолетние. По последним данным полиции, есть трое раненых, — говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, им оказался несовершеннолетний подросток. Уточняется, что всем участникам инцидента по 12 лет.
Полицию вызвали в школу в 9:08 по местному времени. О задержании подозреваемого сообщили в 10:08, следует из заявления правоохранительных органов.
17 ноября полицейские задержали восьмиклассницу, готовившую нападение на школу в подмосковной Балашихе. Внимание правоохранительных органов привлекли посты ученицы в социальных сетях, в которых она поддерживала движение «Колумбайн»*. В отношении 14-летнего подростка возбудили уголовное дело по двум статьям. О том, что побудило школьницу пойти на этот шаг, а также что ей грозит — в материале «Вечерней Москвы».
Кроме того, в конце января произошла стрельба в школе американского штата Айова.
*Движение признано в России террористическим и запрещено.