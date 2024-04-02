Житель Находки задержан за «минирование» аэропорта

Житель Находки Приморского края, поссорившись с наемными рабочими из Средней Азии, заявил в полицию о том, что они готовят теракт в аэропорту. Об этом сообщило управление на транспорте МВД по региону.

В ведомстве отметили, что в отдел полиции в аэропорту города Владивостока поступило сообщение о том, что двое мужчин готовят теракт. После чего аэропорт был осмотрен сотрудниками правоохранительных органов, но «информация не нашла своего подтверждения».

Звонивший был задержан. Им оказался 31-летний житель Находки.

«Мужчина пояснил, что накануне у него произошел конфликт с его знакомыми – гражданами одной из республик Средней Азии, которых он периодически нанимал на строительные работы. Однако работники сообщили ему о планах покинуть Россию и вернуться на родину, нарушив при этом рабочие договоренности», - сообщили в полиции.

Мужчина, чтобы задержать их в Приморье, сообщил в диспетчерскую службу аэропорта заведомо ложную информацию о минировании, пояснили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. С подозреваемого взята подписка о невыезде.

Накануне пассажир рейса Иркутск - Владивосток пошутил о том, что в багаже находится взрывное устройство. На момент «шутки» на борту самолета находилось 93 пассажира. В итоге был проведен повторный досмотр, а «шутник» снят с рейса. Вылет самолета был задержан на 3,5 часа.