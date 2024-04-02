Число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане выросло до шести

Число пострадавших при атаке беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске выросло до шести. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

«Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы», - приводит заявление ведомства паблик «Еду в Татарстан».

Отмечается, что три человека, которые попали в больницу, сейчас проходят медицинское обследование. После этого их также отпустят домой.

Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане утром 2 апреля. Власти республики отметили, что серьезных разрушений на объектах нет, технологический процесс не нарушен.