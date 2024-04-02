В МЧС рассказали о спасательной операции на шахте «Северопесчанская»

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям рассказали, как проходила операция по спасению двух оставшихся в шахте «Северопесчанская» рабочих, сообщает «Ура.ру».

По их словам, прибыв на шахту, они получили задание на командном пункте. Тогда судьба двоих горнорабочих была неизвестна. Они спустились под землю, двигались по горизонту минус 320 метра. Навстречу попались члены ВГК, которые сопровождали одного пострадавшего — он передвигался самостоятельно. Травмирован он не был.

Что известно о ЧП на шахте "Северопесчанская"

Убедившись, что с ним все в порядке, спасатели пошли дальше. Позже они продвинулись на место происшествия, где обнаружили погибшим второго рабочего, он получил смертельные травмы. Сотрудники МЧС погрузили его на носилки и покинули шахту.

В настоящее время людей на горизонтах нет. В шахте находится только дежурный персонал для поддержания систем жизнеобеспечения: вентиляция, водоотведение, энергоснабжение.