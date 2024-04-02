Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км

Вулканологи во вторник в 10:00 по сахалинскому времени (02:00 мск) зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 4,5 км, сообщили журналистам в Институте вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

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"Эксплозии подняли пепел вулкана Эбеко на 4,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 5 км на юг от вулкана", - рассказали в учреждении.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.