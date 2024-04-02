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В Липецкой области отменили воздушную опасность

В Липецкой области отменена воздушная опасность, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

В Липецкой области отменили воздушную опасность
© globallookpress.com
«Внимание! Отбой "Воздушной опасности"», — говорится в сообщении.

О введении в регионе режима воздушной опасности стало известно вечером в понедельник, 1 апреля. Сообщалось, что вблизи границы области были обнаружены беспилотники. По словам губернатора, все силы и средства на территории области были приведены в повышенную готовность.

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