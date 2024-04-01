Автомобиль протаранил ворота отделения ФБР в США

Автомобиль врезался в ворота управления Федерального бюро расследований (ФБР) в американском штате Джорджия в районе Атланты. В результате ЧП никто не пострадал, пишет телеканал Fox News.

Инцидент произошел примерно в 14.00 (21.00 мск).

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, что автомобиль врезался в устройство для блокировки проезда. Машина получила значительные повреждения.

Окружная полиция задержала владельца транспортного средства. Его личность и мотивы поступка устанавливаются.

Напомним, что ранее подобные истории произошли в Великобритании. Так, 25 мая 2023 года машина врезалась в главные ворота резиденции премьер-министра королевства Риши Сунака на Даунинг-стрит в Лондоне.

Правоохранители задержали владельца автомобиля на месте происшествия по подозрению в преступном нанесении ущерба и опасном вождении.

В марте 2024 года автомобиль врезался в ворота Букингемского дворца — лондонской резиденции короля Карла III. Сотрудники полиции задержали водителя. В дальнейшем он был доставлен в больницу, так как получил значительные травмы при таране ворот.