Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ Белгорода

Более 200 квартир и почти 100 машин получили повреждения в Белгороде 1 апреля в результате двух обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадали 10 мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, накануне украинские войска выпустили по семи районам региона 48 снарядов, а также совершили 6 атак с помощью беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в Ивнянском и Ракитянском районах были выявлены места падения взрывоопасных предметов. В течение суток пострадали 10 человек, пятеро из них были госпитализированы. Повреждения зафиксировали в 39 многоквартирных домах, 41 частном доме, 15 объектах и 114 автомобилях.

Все пострадавшие - из города Белгорода. Там в результате атаки ВСУ повреждения зафиксированы в 237 квартирах 32 домов, 9 частных жилых домах, на 5 социальных объектах и 7 хозяйственных субъектах. Повреждено 7 гаражей и 97 машин.

По Белгородскому району выпущено 29 артиллерийских снарядов, беспилотниками атакованы два села. Разрушения обнаружили в 8 населенных пунктах района.

«На Валуйский городской округ нападали беспилотники, но никто не пострадал. Повреждения получили 3 дома, гараж и хозпостройка. Также в Красногвардейском районе найдены обломки двух сбитых БПЛА противника", - сказал глава региона.

По Краснояружскому району украинские военные в общей сложности выпустили 19 минометных снарядов. Там же саперами был обезврежен упавший в поле дрон.