Землетрясение произошло у  побережья Японии

В Японии у префектуры Иватэ произошло землетрясение магнитудой 6,1. Данных о разрушениях и пострадавших нет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Главного метеорологического агентства страны.

Специалисты зафиксировали толчки в 04.24 по местному времени (22.24 мск). Эпицентр залегал на глубине 80 км под землей.

В пресс-службе пояснили, что угроза цунами отсутствует, сбои в работе расположенных в регионе АЭС не наблюдаются.

Ранее сообщалось, что в японской префектуре Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла.

Очаг находился на глубине 50 км. Подземные толчки ощущались в Токио и ряде других крупных городов Японии.