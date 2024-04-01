В Самарской области будут судить мужчину, который заманил школьницу в свой дом

В Жигулевске мужчина, незаконно удерживавший в своем доме девятилетнюю девочку, стал фигурантом дела о похищении человека. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области. Преступление, в совершении которого обвиняется 39-летний местный житель, произошло в июле прошлого года. По версии следствия, мужчина, заведомо знающий о возрасте жертвы, обманным путем завел ее к себе в дом. Там взрослый некоторое время удерживал школьницу и причинил ей телесные повреждения. Потерпевшую удалось спасти, ей была своевременно оказана медицинская помощь. Злоумышленника задержали и возбудили против него уголовное дело. Судебный процесс по этому делу начнется в ближайшее время, подсудимому грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

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