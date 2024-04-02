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Число пострадавших при обстреле Белгородской области увеличилось

Число пострадавших при обстреле Белгородской области увеличилось до 10, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Увеличилось число пострадавших при обстреле Белгородской области
© Telegram Гладкова

Троих из них отпустили по домам на амбулаторное лечение. Еще семь пострадавших остаются в медучреждениях с осколочными ранениями разных частей тела.

«Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.

Днем 1 апреля губернатор сообщал о том, что пострадали девять человек. Обстрел Белгорода и Белгородского района велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.

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