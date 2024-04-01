В результате обвала на шахте "Северопесчанская" погиб рабочий

Один рабочий погиб в результате обвала горной породы на шахте "Северопесчанская". Об этом сообщает ТАСС. ссылаясь на пресс-службу регионального Минздрава.

"Один [рабочий] в тяжелом состоянии, двое [в состоянии] средней [степени] тяжести, четвертый отказался от госпитализации, пятый погиб", - сказали в министерстве.

До этого сообщалось, что после взрыва в шахте в городе Краснотурьинске Свердловской области под завалом оказались люди. Изначально сообщалось о трех рабочих.

Позже на предприятии уточнили, что в момент обрушения находилось пять рабочих, четверых уже удалось спасти и передать медикам. Инцидент произошел примерно в 17:00 мск при заряжании скважин взрывчатым веществом произошел несанкционированный подрыв взрывчатого вещества, из-за чего и произошло обрушение.