Осужденные в ДНР «азовцы»* рассказали о своих преступлениях

Осужденные в ДНР за совершенные преступления бывшие боевики из батальона "Азов" рассказали о своих преступлениях, сообщает телеканал НТВ. Отмечается, что на данный момент преступники, которым недавно вынесли приговоры от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения, находятся в одном из изоляторов ДНР и ждут отправки в колонии. Как рассказал бывший боец "Азова" Артем Ступницкий, приговоренный к 25 годам строгого режима, он убил мирного жителя под давлением командира. "Мне сказали: кончай его. Я боялся ослушаться старшего офицера, тем более старослужащий он. На столе лежал нож, я взял его и ударил этого человека три раза в район живота, человек упал на колени, вбок и перестал двигаться", - приводит его слова НТВ. Осужденный отметил, что они были подвержены нацистской пропаганде еще до начала боевых действий. По его словам, в батальоне проводили лекции, раздавали запрещенную в России литературу, а также рассказывали о так называемых героях СС. Кроме того, большинство бойцов читали книги руководителей Третьего рейха, добавил он. Другой осужденный, Ринат Алиев, командовавший отделением боевиков "Азова", был осужден за убийства и приказы о расстреле мирных жителей и приговорен к пожизненному. "У меня преступные приказы об открытии огня по мирному населению. Два случая, четыре убийства и два убийства, которые совершил непосредственно я", - рассказал он. Как уточнил корреспондент программы "ЧП" Илья Ушенин, Алиев, как и все пленные "азовцы", рассчитывает на обмен, однако, если обычные пленные из ВСУ имеют такую возможность, то бойцы запрещенного батальона — нет. По словам Ушенина, приговоренный к 28 годам за применение запрещенных методов войны Денис Дорохин не надеется на то, что его будут менять. "Азовец" отметил, что воевать он мог только в банде неонацистов. "У меня была статья "Грабеж". Ну, я в 90-е был связан с криминалом, занимался рэкетом, были такие моменты, потом с этим завязал. В другие подразделения не брали, а в "Азов" брали с погашенными судимостями", - сказал он.

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