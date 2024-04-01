После обвала шахты «Северопесчанская» завели дело о нарушении безопасности

Следователи возбудили уголовное дело после обвала на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области. Об этом сообщает E1.ru.

Произошедшее ЧП квалифицировано по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах»). Установлены личности пяти пострадавших, заявил представитель свердловской полиции Валерий Горелых. Четверо из них местные жители. Троих госпитализировали.

В настоящее время принимаются меры по спасению из-под завала пятого рабочего. На предприятии работает оперативный штаб, отметил Горелых.

В момент взрыва в шахте находилось пять горняков.

ЧП произошло 1 апреля при закладке взрывчатки для проведения плановых взрывных работ на уральской шахте. На горизонте 338 метров обвалилась порода.