На иноагента Троянову* могут завести дело за угрозу убить президента РФ

На иностранного агента Яну Троянову* могут завести уголовное дело после её слов, что она «мечтает убить» президента России Владимира Путина.

Об этом сообщил RT председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев, который инициировал обращения в СК и прокуратуру.

«Таких грубых заявлений она себе ещё не позволяла», — отметил он.

Троянову могут привлечь по статье об угрозе убийством, уточнил общественник.

* Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 17.11.2023.