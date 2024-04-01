На иноагента Троянову* могут завести дело за угрозу убить президента РФ

На иноагента Троянову* могут завести дело за угрозу убить президента России
На иностранного агента Яну Троянову* могут завести уголовное дело после её слов, что она «мечтает убить» президента России Владимира Путина.
Об этом сообщил RT председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев, который инициировал обращения в СК и прокуратуру.
«Таких грубых заявлений она себе ещё не позволяла», — отметил он.
Троянову могут привлечь по статье об угрозе убийством, уточнил общественник.
* Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 17.11.2023.