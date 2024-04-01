Оппозиционный турецкий политик погиб во время празднования победы партии

В Тавасском районе турецкой провинции Денизли во время праздничных мероприятий по случаю победы в парламентских выборах погиб замглавы отделения оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Мехмет Палаз. Об этом этом пишет газета Cumhuriyet.

На кадрах видео группа политиков находится на балконе второго этажа здания партии, расположенного на улице Ени Махалле Караголаноглу. Двое мужчин размахивают флагами, приветствуют сторонников партии, собравшихся на улице.

Внезапно балкон отрывается и вместе со всеми находящимися на нем людьми падает вниз.

В результате инцидента пострадали девять человек. Врачи оказали им первичную медицинскую помощь на месте происшествия, а затем госпитализировали в местные клиники. Один из пострадавших Мехмет Палаз скончался в больнице.

Напомним, в Турции в воскресенье, 31 марта, прошли выборы в местные органы самоуправления. НРП победила на них впервые за 20 лет. По предварительным данным, она получила руководство над 35 городами. У правящей партии — 24 города.