В Петербурге мужчина прыгнул на рельсы в метро из-за упавшей пачки чая

Житель Петербурга нарушил требования транспортной безопасности в метро. Об этом сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на станции метро Шушары. Петербуржец прыгнул на рельсы. В беседе с правоохранителями 46-летний мужчина заявил, что сделал это из-за упавшей пачки чая.

"За ней он и прыгнул. Пачка чая была спасена!", – поделилась Лебедева.

В результате россиянина привлекли к ответственности за нарушение транспортной безопасности, в качестве наказания он получил сутки ареста. Сам мужчина вину признал.

До этого в московском метро мужчина потерял равновесие и срыгнул на рельсы. Старший сержант полиции и пассажир метро помогли человеку лечь между рельсами и подали приближающемуся поезду сигнал об экстренной остановке. После этого пострадавшего направили в больницу.