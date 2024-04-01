Из-под завалов на шахте «Северопесчанская» подняли трех горняков

Из-под завалов на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области на поверхность удалось поднять трех горняков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по российскому региону.

«Из-под завалов извлечены три человека. Они уже доставлены на поверхность. Одному из них госпитализация не потребовалась. Двух других доставляют в районную больницу. Для оказания необходимой медицинской помощи», — отметили в ведомстве.

По словам собеседника агентства, поиски четвертого рабочего, который может находиться под завалами, продолжаются.

О ЧП после взрыва на российской шахте стало известно ранее 1 апреля. Уточняется, что взрыв произошел при закладке взрывчатки для проведения плановых взрывных работ на уральской шахте. На горизонте 338 метров обвалилась порода.