В шахте на Урале произошел взрыв

В поселке Воронцовка под Краснотурьинском (Свердловская область) в шахте произошел взрыв. Под завалами оказались трое рабочих, пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По данным канала, инцидент произошел при зарядке взрывчатки для проведения взрывных работ на шахте «Северопесчанская».

В результате на горизонте 338 метров обвалилась порода. Поблизости от места взрыва находились 5 горняков, трое из них попали под обвал.

Журналисты отметили, что в общей сложности на смене во время ЧП трудились 106 рабочих.

Напомним, что в марте 2022 года на шахте «Северопесчанская» произошло обрушение на глубине 400 метров. Под завалами оказался крепильщик, работавший вахтовым методом. Мужчина 1978-го года рождения погиб на месте происшествия.