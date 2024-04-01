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Девять человек пострадали при обстреле ВСУ Белгорода

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что девять человек пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. RT на русском

«По предварительной информации, девять человек пострадали. Один мужчина в тяжелом состоянии - у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери - баротравма. Бригадой скорой оба пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Семь человек - шестеро мужчин и одна женщина - доставлены в городскую больницу №2 с осколочными ранениями разных частей тела и баротравмами. Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал глава региона. ТАСС

До этого 1 апреля Минобороны сообщало, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — добавили в Минобороны. Lenta.ru

Девять человек пострадали при обстреле ВСУ Белгорода
© РИА Новости
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