В Петербурге эвакуировали зоопарк из-за угрозы минирования

Ленинградский зоопарк эвакуировали из-за угрозы минирования. На месте работают сотрудники силовых ведомств, пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел в понедельник, 1 апреля, в районе 16:30 мск. Неизвестный позвонил в администрацию зоопарка и сообщил о минировании.

«Все службы оповещены, произведена эвакуация посетителей и сотрудников. Выясняются обстоятельства», — отметили в пресс-службе.

Очевидцы рассказали, что всех посетителей по громкой связи попросили покинуть зверинец. Люди спокойно, без суеты, вышли с территории, уточнили петербуржцы.

Напомним, что Санкт-Петербургский зоосад, ныне Ленинградский зоологический парк, один из первых зоопарков России, был открыт в 1865 году на территории Александровского парка.

Зоопарк расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в Петроградском районе. Его местоположение прочно вошло в историю города, общая планировка во многом повторяет планировку зоосада конца XIX века.

Первая основная коллекция зверей состояла из тигров, медведей, львицы, мелких хищников, водоплавающих птиц и попугаев.