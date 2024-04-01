Назначена дата рассмотрения первой жалобы на арест фигуранта по делу о «Крокусе»

Московский городской суд назначил рассмотрение апелляции на арест Исроила Исломова, которого подозревают в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости.

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"Рассмотрение апелляционной жалобы... назначено на 3 апреля, в 12:15", — рассказал журналистам источник.

Исломов является отцом двух других фигурантов — Диловара и Аминчона. Первому принадлежал легковой автомобиль, который он продал лицам, совершившим теракт.

Последние дни в России проходят задержания исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" и причастных к этой трагедии. Непосредственно нападавших спецслужбы задержали 23 марта в Брянской области. По данным ФСБ, террористы пытались скрыться на Украине.

Помимо четырех нападавших, а также мужчин из семьи Исломовых, суд отправил под арест Алишера Касимова и Назримада Лутфуллои. Все они, как считает следствие, причастны к организации теракта. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".