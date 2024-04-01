Теракты в России сегодня: где были угрозы терактов 1 апреля

22 марта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел террористический акт. После этого в России усилили меры безопасности на различных общественных объектах, а вузам и ТЦ стали поступать угрозы терактов.

Рассказываем, в каких городах России эвакуировали здания 1 апреля.

Москва

1 апреля в Москве эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Павелецкая Плаза». Как сообщает Msk1.ru, на место прибыли кинологи.

Telegram-канал Shot также заявил об эвакуации четырех столичных университетов — РХТУ им. Д. И. Менделеева, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РУТ (МИИТ) и МПГУ. В них якобы были направлены анонимные письма с угрозами взрыва.

В РУТ опровергли эвакуацию. Как сообщает News.ru, в пресс-службе сообщили, что университет работает в штатном режиме. В МГТУ им. Н. Э. Баумана подтвердили поступление сигнала о взрывном устройстве — при проверке здания и территории опасных предметов не обнаружили.

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде на Московском шоссе эвакуировали православную гимназию Александра Невского. Как сообщает NN.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, всего из здания вышли 330 человек, из которых 250 дети.

По словам собеседника портала, причиной эвакуации стало сообщение о бомбе. Проводится проверка.

Пермь

Экстренная эвакуация произошла в Пермском медицинском университете. Как сообщает 59.ru, причиной стала бесхозная сумка.

Как объяснили в Министерстве территориальной безопасности Прикамья, предмет находился на территории стоматологической поликлиники. Специалисты проверили не только стоматологию, но и соседний корпус ПГМУ. Угроз не обнаружено.