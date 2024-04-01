Школьница провалилась в люк во время квеста на юге столицы

Во время прохождения квеста девятилетняя девочка провалилась в открывшийся люк. Об этом «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 1 апреля.

По ее словам, инцидент произошел в торговом центре на улице Автозаводская. В результате девочка получила травмы, ее госпитализировали. Инцидент попал на видео.

По данному факту проводится проверка на предмет статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

— Кроме того, в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, защите прав потребителей и противопожарного законодательства, — подчеркнула Нефедова.

Похожая история произошла на Гостиничной улице. Во время квеста девочка резко вскочила и ударилась головой об арматуру. Школьница прошла квест до конца, а уже дома рассказала обо всем матери.