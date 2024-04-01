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СК начал проверку об организации терактов на территории России со стороны Запада

Следственный комитет РФ начал проверку об организации терактов в РФ со стороны США, Украины и других западных стран. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. ТАСС

«В центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка», — сообщило ведомство. RT на русском

В конце марта группа депутатов Госдумы РФ и ряд общественных деятелей направили в Следственный комитет обращение, в котором призвали расследовать возможную причастности США и других западных стран к организации терактов в России. В СК пообещали, что обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке. Российская газета

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