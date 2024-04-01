Служба внешней разведки (СВР) России сравнила теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» с ракетными обстрелами и атаками диверсантов. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщает пресс-бюро ведомства. Lenta.ru

По их мнению, теракт в «Крокусе» стал прямым «родственником» массированных ракетных обстрелов и атак диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в Курской и Белгородской областях. ТАСС

Кроме того, в СВР отметили, что Соединенные Штаты рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму после инцидента в подмосковном «Крокус Сити Холле». Газета.Ru

Как сообщило ведомство, Вашингтон начал «выгораживать» Владимира Зеленского еще до того, «как успел остыть пепел» сгоревшего «Крокус Сити Холла». «Подобная поспешность многим на Западе кажется опрометчивой, а на Востоке — подозрительной», — сказано в заявлении. RT на русском