В Москве взорвалась «Газель»

Грузовая «Газель» вспыхнула и взорвалась на улице Лобачевского в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, машина сначала загорелась, а взрыв произошел уже после приезда спасателей. При этом водитель не пострадал.

На кадрах, опубликованных Shot, видно, что сотрудники экстренных служб разматывали шланг, когда произошел мощный взрыв и автомобиль буквально рассыпался на куски.

В Дептрансе Москвы отметили, что из-за возгорания машины перекрыто движение по ул. Лобачевского, призвав водителей выбирать пути объезда.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее на Монтажной улице в Москве произошел пожар на ТЭЦ-23. Перед пожаром очевидцы увидели яркую вспышку и услышали громкий хлопок. Причиной пожара стал взрыв трансформатора из-за короткого замыкания.