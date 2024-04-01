Оператор «Пионера» разъяснил вопрос извлечения тел горняков

Вопрос об извлечении тел горняков из шахты на руднике «Пионер» может быть рассмотрен после обеспечения безопасности работ на объекте, сообщили в пресс-службе АО «Покровский рудник» (оператор рудника «Пионер»).

До обеспечения безопасности работ речи об извлечении тел не идет, сообщили в пресс-службе ТАСС.

Сейчас в шахте вообще нельзя работать, там слишком опасно, заключили там.

Напомним, спасательную операцию на руднике «Пионер» официально завершили из-за угроз повторных обвалов. В шахте были заблокированы 13 горняков.