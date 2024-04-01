Пожар в цехе в Екатеринбурге потушен

Пожар в цехе по производству трансформаторов в Екатеринбурге ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

"Пожар в Екатеринбурге ликвидирован", — сообщили в министерстве.

1 апреля в Екатеринбурге загорелся цех "Уралмашзавода". Первоначальная площадь пожара в цехе составляла 800 кв. метров, но позже она выросла до 4,5 тыс. кв. метров. У строения рухнула крыша на площади 300 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала. После сообщалось, что при крупном пожаре на предприятии "Уралмашзавод" ликвидировано открытое горение.

Всего из здания эвакуировано 24 газовых баллона, из них 20 кислородных и четыре пропановых.

Специалисты МЧС следили за обстановкой с помощью беспилотника. Стационарные станции контролируют содержание вредных веществ в воздухе, превышения уровня их концентрации не зафиксировано.