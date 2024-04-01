Москвич несколько месяцев развращал двух детей

41-летний москвич несколько месяцев совершал развратные действия в отношении двух детей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова в понедельник, 1 апреля.

© Вечерняя Москва

По ее словам, преступление было совершено в период с января по март 2023 года на улице Сущевский Вал. Злоумышленник регулярно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух детей. Пострадавшие рассказали обо всем родителям, а те обратились в правоохранительные органы.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемого задержали и заключили в СИЗО.

Следователи допросили свидетелей и получили материалы, характеризующие личность фигуранта. Собранные доказательства легли в основу обвинения.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, — подчеркнула Иванова.

26 марта Московский городской суд приговорил 56-летнего уроженца Таджикистана к пожизненному лишению свободы за педофилию. Родители школьников хорошо отзывались о мужчине и позволяли ему подвозить своих детей в школу и домой, ничего не подозревая. Страшная правда вскрылась после рассказа одного из пострадавших мальчиков. Позже выяснилось, что таксист в период с июня 2020 года по октябрь 2022 года совершал развратные действия в отношении шестерых знакомых мальчиков. О том, что известно о жутком деле, чем оно закончилось и как педофил втирался в доверие к детям, — в материале «Вечерней Москвы».