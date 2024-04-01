Во ФСИН прокомментировали новости о взломе систем и баз службы

Во ФСИН опровергли информацию о взломе систем и баз ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к федеральной службе.

Ранее телеканал CNN заявил, что хакеры атаковали компьютерную систему ФСИН. Они якобы похитили базу данных о заключенных и взломали интернет-магазин ведомства для осужденных и находящихся под стражей. В публикации утверждалось, что взломщики установили цену на все товары в 1 рубль.

«Фактов взлома баз ФСИН не зафиксировано. Идет проверка озвученной информации», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ФСИН-магазин, о котором упоминали в публикации, является юридическим лицом. Оно не имеет непосредственного отношения к ведомству. Сейчас он продолжает работу. Родственники заключенных с его помощью могут заказать продукты и товары.

Отметим, что по информации телеканала атаку совершила группа хакеров из разных стран, в том числе из России и Украины.