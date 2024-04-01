Появились подробности о придавленной бетонной плитой девочке в Подмосковье

Родители девочки, которую в Подмосковье придавило бетонной плитой, являются сотрудниками одного из научно-исследовательских институтов Минобороны (НИИ МО). Соответствующие подробности появились у Telegram-канала Baza.

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Утром 1 апреля ребенка нашли в 1-м Рупасовском переулке в Мытищах.

По данным канала, девочка играла неподалеку от места работы родителей. Она залезла на одну из плит и начала ее раскачивать. В какой-то момент бетонная конструкция обрушилась и придавила ребенка. Спасти девочку не удалось.

Ранее в Хакасии семеро детей пострадали при обрушении горки.