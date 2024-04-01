Полицейский проехал 1,5 км на капоте при задержании воров

Сотрудник полиции при задержании банды дачных воров-домушников в Оренбургской области вынужден ехать на капоте машины, постоянно рискуя упасть под колеса. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники полиции выехали на задержание воров, которые грабили дачи и попали в объектив камер наблюдения. Полицейские обнаружили машину преступников во дворе одного из домов Новотроицка, однако те решили сбежать.

«Один из оперативников зацепился за дверь машины, но не смог удержаться на ней. Второй оказался на капоте автомобиля, который набирал скорость. Сотрудник уголовного розыска мог в любой момент попасть под колеса. Тогда он разбил лобовое стекло и потребовал остановить машину, но водитель проигнорировал это требование», - пояснила Ирина Волк.

Полицейский сделал предупредительный выстрел и попытался выдернуть ключи из замка зажигания, но пассажир автомобиля начал бить его по руке.

«После чего водитель резко повернул и полицейский, сорвавшись с капота, упал на землю», - рассказала официальный представитель МВД.

В итоге на помощь пришли коллеги пострадавшего. Трех подозреваемых, находившихся в машине, удалось задержать. Среди них был несовершеннолетний. Также в машине нашли телевизоры и бытовые приборы. Возбуждено несколько уголовных дел.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение представить проявивших отвагу полицейских к награде.

Ранее пьяный нижегородец провез на капоте своего автомобиля правоохранителя и сбросил его на дорогу после того, как инспектор потребовал от него пройти текст на алкоголь. Задерживать мужчину отправились сразу два наряда, которые оформили против него три протокола.