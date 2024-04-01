Следствие ходатайствует перед судом об аресте десятого обвиняемого по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле», пишет пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале.

В СК пояснили, что Якубджони Юсуфзоды за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов.

Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления, отметили в пресс-службе.

В СК заметили, что Юсуфзоде предъявлено обвинение по п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Таким образом, констатировали в ведомстве, по состоянию на 1 апреля следствием предъявлено обвинение десяти фигурантам.

Журналисты уточнили, что десятый фигурант 25 марта был задержан за неповиновение полиции в Москве, а затем арестован на 12 суток.

Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой на месте теракта в «Крокус Сити Холле».

В ходе совещания специалисты представили доклады по разным направлениям, в том числе экспертному и криминалистическому сопровождению следствия.