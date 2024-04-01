Поиски рабочих на месте обвала на руднике "Пионер" прекращены

Спасательная операция на руднике «Пионер» прекращена, сообщил первый замуправляющего директора Алексей Афанасьев «Покровский рудник». Результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой. Жизням спасателей и сотрудников рудника, участвующих в операции, угрожает смертельный риск, связанный с высокой вероятностью повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках. Обрушение горных пород в шахте рудника «Пионер» произошло 18 марта. Под завалами оказались 13 рабочих. По подозрению в нарушении требований безопасности при производстве работ под стражу взят управляющий директор Алексей Бирюков.