Главного инженера рудника «Пионер» задержали после обрушения. Он подозревается в нарушении требований безопасности при ведении работ.

О его задержании сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Там также напомнили, что вечером 18 марта при производстве работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение горной породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте.

До этого стало известно о прекращении спасательных работ на руднике. Заблокированных там горняков признали погибшими, а их семьям пообещали единовременные выплаты.