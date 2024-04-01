На руднике в Приамурье прекратили операцию по спасению 13 горняков

На руднике «Пионер» в Амурской области прекратили спасательную операцию 13 горняков, которые оказались заблокированы под землей две недели назад. Об этом сообщили на руднике, передает ТАСС.

В администрации «Пионера» уточнили, что операцию по спасению пришлось прекратить из-за риска повторного обвала. Все скважины, пробуренные к местам, где могли находиться люди, показали, что выработки затоплены водой, глиной и льдом.

13 горняков оказались заблокированы на руднике в Приамурье 18 марта из-за обрушения. Спасательная операция продолжалась две недели, специалисты пробурили четыре скважины для разведки обстановки под землей. На руднике также приостанавливали расчистку завалов на руднике из-за подвижности грунта и риска повторного прорыва породы.