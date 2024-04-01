В Москве сотрудник ПВЗ Ozon изнасиловал девочку, которая пришла за заказом

Сотрудника пункта выдачи Ozon в Южном Тушино задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, мужчина напал на ребенка на рабочем месте. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в пункте выдачи заказов Ozon, 16-летняя школьница пришла за покупкой и подверглась изнасилованию. Пострадавшая смогла сбежать и рассказала матери, что сотрудник ПВЗ надругался над ней в помещении пункта выдачи, женщина обратилась в полицию.

По подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней задержан 24-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело. Как установили следователи, подозреваемый уже имел проблемы с законом и был судим несколько лет назад. Работнику пункта выдачи грозит до 20 лет лишения свободы.

25 марта в Петербурге задержали мужчину, который надругался над 12-летней девочкой, мужчина заманил ребенка в подъезд жилого дома и изнасиловал.