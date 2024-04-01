Жена обвиняемого в нападении на «Крокус» попала в реанимацию

Жена одного из обвиняемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) попала в реанимацию после того, как узнала о произошедшем в концертном зале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соседку родителей мужчины, пишет «Коммерсант».

По словам собеседницы агентства, супруга Мирзоева* потеряла сознание. Женщину госпитализировали — она все еще находится в отделении реанимации.

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Напомним, что вечером 22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Жертвами теракта стали 144 человека, еще 695 пострадали. 95 продолжают числиться пропавшими без вести.

Исполнителей задержали в Брянской области. Им предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы.

Ранее СМИ сообщали, что соседей Мирзоева* в Таджикистане допросили силовики. По словам источников, они охарактеризовали обвиняемого как спокойно и вежливого человека, который никогда не ругался.

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга